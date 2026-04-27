Nach Millimeter-Entscheidung: Oilers vor Playoff-Aus in NHL

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers stehen nach einer hochdramatischen Niederlage in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL vor dem frühen Aus.

Die Kanadier verloren Spiel vier bei den Anaheim Ducks mit 3:4 nach Verlängerung und liegen in der Best-of-Seven-Serie nun fast aussichtslos mit 1:3 zurück.

HIGHLIGHTS | Anaheim Ducks – Edmonton Oilers | Playoffs – Spiel 4

Der entscheidende Treffer für Anaheim durch Ryan Poehling fiel in der dritten Minute der Overtime. Der Puck rutschte Goalie Tristan Jarry zwischen den Schonern hindurch und überquerte die Torlinie nur um eine Winzigkeit. Das Tor wurde erst nach eingehendem Videostudium und unter großem Jubel der Heimfans anerkannt.

„Wir stecken in einem Loch, kein Zweifel. Und wir müssen einen Weg da heraus finden“, sagte Oilers-Kapitän Connor McDavid. Zum entscheidenden Treffer meinte er: „Es war nicht gerade ein Kunstwerk von einem Tor. Aber es sind die Playoffs, du haust den Puck halt vorne rein und manchmal wirst du belohnt, so wie sie heute Abend.“

Kasperi Kapanen (1.) und Ryan Nugent-Hopkins (7.) bescherten den Gästen mit ihren Toren einen Traumstart in die Partie. Doch Anaheim schlug im zweiten Drittel durch Treffer von Cutter Gauthier (28.) und Mikael Granlund (39.) jeweils in Überzahl zurück. Beim 1:2 saß der gebürtige Erdinger Joshua Samanski wegen Beinstellens draußen. Die erneute Oilers-Führung durch Evan Bouchard nach Draisaitl-Assist (44.) konterte Jeffrey Truchon-Viel (54.).

2:2-Ausgleich: Canadiens verlieren ohne Reinbacher

Die Colorado Avalanche folgte den Carolina Hurricanes in die zweite Runde. Das Team aus Denver ließ den Los Angeles Kings beim 1:5-Auswärtssieg keine Chance und entschied die Serie mit 4:0 für sich. Nathan MacKinnon traf doppelt.

Tampa Bay Lightning stellte mit dem 3:2 bei den Montreal Canadiens, die abermals ohne David Reinbacher antraten, auf 2:2. Ein Doppelpack von Brandon Hagel im Schlussabschnitt entschied das Duell.

(SID).