Ein Missgeschick des neuen Einzel-Weltmeisters Domen Prevc hat Titelverteidiger Slowenien bei der Skiflug-WM in Oberstdorf die Siegchance im Teamwettbewerb gekostet.

Nach dem ersten Durchgang des Teambewerbs bei der Skiflug-WM 2026 in Oberstdorf führt Japan knapp vor Österreich. Auf Rang drei liegen die Norweger. Mit im Rennen um die Medaillen bis zum vierten Springer waren auch die Slowenen. Doch dann passierte Skiflug-Weltmeister Domen Prevc ein Missgeschick.

Er dürfte seine Ski auf den Stiegen schlecht abgestellt haben und diese dürften im Schneetreiben dann von dort auf die Anlaufspur gefallen und abgerutscht sein, als der Norweger Marius Lindvik am Startbakken saß. Die Skier des slowenischen Überfliegers rutschten die Anlaufspur und dann auch noch weiter den Auslauf hinunter. Getroffen wurde niemand. Da die slowenischen Betreuer die Skier nicht rechtzeitig nach oben zum Start bringen konnten, durfte Prevc nicht mehr starten.

Das slowenische Team legte umgehend Protest ein, dieser wurde von der FIS jedoch abgelehnt. Die Slowenen haben sich allerdings auch mit einem Sprung weniger als achte und letzte Nation für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Die Österreicher lagen nach Sprüngen von Stephan Embacher (233,5 m), Stefan Kraft (220 m), Manuel Fettner (209,5 m) nach drei Springern in Führung. In der vierten Gruppe konnte der WM-Dritte Ren Nikaido (JAP / 212,5 m) dem Österreicher Jan Hörl (204,5 m) ein paar Meter abnehmen und Japan in die Pole Position für den zweiten Durchgang bringen.

Der Zwischenstand nach dem 1. DG

Japan 775,4 Punkte Österreich 771,5 Punkte Norwegen 747,5 Punkte Deutschland 705,4 Punkte

(Red./SID) / Bild: GEPA