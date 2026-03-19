Nach Nationenwechsel: Sturm-Profi erstmals nominiert

Premiere für einen Profi des SK Sturm Graz nur kurz nach seinem Nationenwechsel: Ryan Fosso wurde erstmals in Kameruns Kader einberufen.

Erst vor kurzem legte sich der vormalige Schweizer Juniorenteamspieler auf einen Wechsel fest und wird sogleich mit seiner ersten Nominierung belohnt. Ebenfalls in Kameruns Kader stehen unter anderem die Premier-League-Profis Bryan Mbeumo und Jackson Thatchoua sowie Leverkusens Christian Kofane.

VIDEO: Fosso-Premierentor für Sturm gegen Austria

Anders als beim Afrika-Cup wurde der verletzte Rapid-Legionär Martin Ndzie diesmal nicht berücksichtigt. Kamerun testet in einem AFC-Doppel gegen Australien und China. Die Qualifikation für die WM im Sommer hatte der fünffache Afrika-Champion verpasst.

„Das nächste Ziel“: Italiano hofft auf WM-Nominierung

Im ersten Testspiel könnte es kurioserweise zu einem „Grazer Derby“ von zwei Bundesliga-Profis kommen: GAK-Spieler Jacob Italiano wurde nämlich erneut in Australiens Testspiel-Kader einberufen.

(Red.)

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