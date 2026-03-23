Nach nur sieben Wochen: Frankfurt-Trainer Riera in der Kritik

Albert Riera wollte bei Eintracht Frankfurt ein neues Feuer entfachen. Bereits bei seiner Antrittspressekonferenz im Februar machte der Spanier klar, wie er die Adlerträger wieder in die Spur bringen wollte: mit Selbstvertrauen und attraktivem Offensivfußball. Dabei lehnte sich der 43-Jährige weit aus dem Fenster und sagte unter anderem: „Wenn ich meinen Spielern sagen würde, sie sollen vom Balkon springen, dann tun sie es auch.“

Nur sieben Wochen später ist von dieser Anfangseuphorie nicht mehr viel zu spüren. Durch die Niederlage bei Mainz 05 liegt die Eintracht nun acht Punkte hinter dem Saisonziel, der Teilnahme am internationalen Wettbewerb.

Nach Sky Sport-Informationen wird der interne Gegenwind für Riera schon jetzt stärker.

Kritik an Riera wird lauter

Kritik kommt unter anderem an der Spielweise des Spaniers auf. Defensiv hat Riera die Eintracht zwar stabilisiert (im Schnitt weniger als ein Gegentor pro Spiel), offensiv zeigt sich Frankfurt aber immer öfter ideenlos. Vor allem gegen Mainz und beim biederen 0:0 beim FC St. Pauli war von der einstigen Offensivwucht wenig zu sehen.

Auch innerhalb des Teams wird der Rückhalt für Riera geringer. Seine taktischen Vorgaben sind sehr komplex. Die regelmäßigen Sitzungen gehen oft länger als eine Stunde und scheinen zum Teil auch seine eigene Mannschaft zu überfrachten. Auch dass der Trainer Vizekapitän Mario Götze in Mainz gar nicht erst in den Kader berufen und seinen Spielern nach der Niederlage die Qualität abgesprochen hat, kam bei Teilen der Mannschaft nicht gut an.

„Soll keine Kritik an den Spielern sein, aber…“

Riera sagte nach dem 1:2 bei DAZN: „Ich kann Lösungen anbieten und die Art und Weise vorgeben, wie wir uns bewegen müssen. Aber ich stehe hier an der Linie, ich kann den letzten Pass nicht spielen. Wissen Sie, manchmal sehe ich die Lücke, der Spieler nicht. Das soll keine Kritik an den Spielern sein, aber am Ende, im letzten Viertel, ist das die Qualität der Spieler. Ich sage immer, dass wir Trainer den Spielern alles beibringen können, aber am Ende zählt die Qualität.“

Nach knapp zwei Monaten unter Riera ist die Eintracht noch nicht im Krisenmodus. Der Druck auf den neuen Trainer wächst aber bereits jetzt.

(Dennis Bayer und Florian Plettenberg/skysport.de) / Bild: Imago