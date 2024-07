Nach obszöner Geste: Auch Bellingham bestraft

Wegen seiner obszönen Geste nach dem Ausgleichstreffer gegen die Slowakei im EM-Achtelfinale wurde Jude Bellingham von der UEFA bestraft. Anders als bei Merih Demiral sieht der europäische Fußballverband laut einem Bericht der Bild allerdings von einer Sperre ab.

Nach dem Spiel beobachteten Zuschauer, wie sich Bellingham in den Schritt. Die UEFA leitete daraufhin eine Ermittlung ein. Nun steht fest, dass die Geste als Vergehen gewertet wird. Eine Sperre wird es dem Bericht zufolge für Bellingham jedoch nicht geben. Gegen die Schweiz wird der Superstar von Real Madrid also einsatzberechtigt sein. Allerdings muss der 21-Jährige wohl eine Geldstrafe in der Höhe von 20.000 Euro zahlen.

Bellingham-Geste wohl Scherz mit Freunden

Bellingham hatte schon zuvor auf X mitgeteilt, dass es sich dabei um einen Scherz mit Freunden auf der Tribüne gehandelt habe. „Nichts als Respekt dafür, wie das slowakische Team heute gespielt hat“, schrieb der 21-Jährige.

Zuvor hatte er bereits mit seinem Jubelschrei nach dem spektakulären Fallrückzieher für Aufsehen gesorgt. „Wer sonst?“, schrie er und wollte sich damit gegen die Kritik der vergangenen Tage wehren. „Für England zu spielen, ist ein schönes Gefühl, aber der Druck ist groß, und die Leute reden eine Menge Müll“, sagte der Jungstar in der Pressekonferenz nach dem Spiel und fügte süffisant an: „Es ist schön, dass man ihnen ein bisschen was zurückgeben kann.“

Demiral von UEFA gesperrt

Zuvor war bereits Türkei-Doppeltorschütze Merih Demiral nach seinem Wolfsgruß-Jubel gegen Österreich für zwei Spiele gesperrt worden. Damit verpasst der Verteidiger das Viertelfinal-Duell gegen die Niederlande am Samstag in Berlin (21 Uhr) und auch ein mögliches Halbfinale gegen den Sieger der Partie zwischen England und der Schweiz. Erst im Finale wäre Demiral wieder einsatzberechtigt.

Der Wolfsgruß ist ein Handzeichen und Symbol der türkischen rechtsextremen und ultranationalistischen Organisation „Graue Wölfe“.

(Red.) / Bild: Imago