Nach Österreich-Match gegen die Türkei: Rauferei in Wien

Im Anschluss an das Ländermatch Türkei gegen Österreich am späten Dienstagabend ist es am Praterstern im Wiener Bezirk Leopoldstadt zu einer Rauferei mit 17 Beteiligten gekommen.

Der Grund für Schlägerei ist nach Angaben der Polizei noch unklar, aber nach einer verbalen Meinungsverschiedenheit prügelten zwei Personengruppen aufeinander ein. Fünf Männer erlitten Verletzungen, so die Polizei. Laut der Berufsrettung mussten vier davon ins Krankenhaus.

Bereits beim Eintreffen der alarmierten Beamten lag ein 22-jähriger Syrer mit einer klaffenden Kopfwunde am Boden. Ein 32-jähriger Österreicher sagte, er hätte Verletzungen im Gesichtsbereich durch einen Pfefferspray erlitten. Der genaue Sachverhalt muss noch ermittelt werden.

(APA)

Bild: GEPA