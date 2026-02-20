Nach Olympia-Erfolgen: Lamparter will Gesamtweltcup fixieren

Nach drei Medaillen bei den Olympischen Spielen will sich Johannes Lamparter in den kommenden Wochen auch noch zwei weitere Weltcupkugeln sichern. Der Tiroler geht als klarer Gesamtführender in das Saisonfinale, das gleich zu Beginn in einer Woche ein erstmaliges Skifliegen am Kulm bereithält. Zunächst stehen für den zweifachen Einzel-Silbermedaillengewinner aber noch Termine in Italien sowie der Olympia-Empfang am Montag in Innsbruck auf dem Programm.

Die Feier von Bronze mit Stefan Rettenegger im Teamsprint fiel für Lamparter nicht besonders ausgiebig aus. „Wir genießen den Zeitpunkt, aber ich habe noch was vor“, sagte Lamparter in Tesero, von wo aus es am Freitag ins Österreich-Haus nach Cortina weiterging. ÖSV-Cheftrainer Christoph Bieler weiß um die Prioritäten seines Musterschülers. „Er darf natürlich feiern, aber ich kenne ihn gut genug und weiß, was die Weltcupkugel für ihn bedeutet.“

Kugeln sollen in trockene Tücher

In den kommenden Tagen muss Lamparter die richtige Balance aus Terminen, Erholung und dem Wiedereinstieg ins Training finden. „Es ist für ihn gerade sicher keine leichte Phase, mit den Feierlichkeiten und Empfängen hat er ein Riesenprogramm. Er muss versuchen, gut zu regenerieren und dann sofort wieder in den Rhythmus zu kommen“, sagte Bieler im APA-Gespräch und verwies auf die Wichtigkeit der nächsten Aufgaben. „Wir haben die Chance, dass wir alle Kugeln gewinnen, das ist ein Riesenziel. Es heißt draufbleiben, aber wir müssen auch schauen, dass alle gesund bleiben, dann bin ich überzeugt, dass Jo das in trockene Tücher bringt.“

Die Massenstartwertung hat Lamparter bereits gewonnen, jene im Kompakt und in der Gesamtwertung stehen noch aus. Sein Vorsprung in Letzterer beträgt vor Triple-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro aus Norwegen 143 Punkte, drei Bewerbe am Kulm, in Lahti und Oslo gibt es noch. Mit der Skiflugpremiere kommende Woche in der Steiermark steht eine besondere Bewährungsprobe bevor, der Lamparter entgegenfiebert. „Das ist die Königsdisziplin und etwas sehr Spezielles, ich freue mich schon darauf“, sagte der 24-Jährige.

Kombinierer vom Olympia-Verbleib überzeugt

Wie der Gewinn der zweiten großen Kristallkugel nach 2022/23 ist auch die Olympia-Zukunft seiner Sportart noch nicht sicher. Das IOC will im Juni bekanntgeben, ob die Kombination im Programm der Winterspiele bleibt. Alle Protagonisten betonten in Italien, dass man mit spannenden und hochklassigen Bewerben beste Werbung für die Disziplin betrieben habe. „Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass es im Programm bleiben wird. Ich bin überzeugt davon, nicht weil ich aus dieser Sportart komme, sondern weil die Kombination einfach dazu gehört, da gibt es für mich keine Diskussion“, sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.

Sehr wohl Diskussionen wird es im Skiverband wegen der auf den Schanzen in Predazzo bekundeten Probleme mit der Anlaufspur geben. „Wir sind auch bei den Skispringern mit der Spur nicht zurechtgekommen, das gehört aufgearbeitet und analysiert. Das ist definitiv ein Fehler, der uns nicht mehr passieren darf“, sagte Stecher. Die Schwierigkeiten hätten seiner Ansicht nach nicht das Material, sondern hausgemachte Probleme der jeweiligen Athleten verursacht.

(APA) / Bild: Imago