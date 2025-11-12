Nach Pacult-Aus! WAC stellt neuen Cheftrainer vor

Nur rund eine Stunde nach der Trennung von Peter Pacult hat der Wolfsberger AC seinen neuen Cheftrainer vorgestellt. Der Deutsche Ismail Atalan übernimmt ab sofort das Kommando beim Bundesligisten.

Der 45-Jährige war zuletzt bis zum Sommer Trainer beim Kapfenberger SV. Zuvor betreute er in Nordmazedonien eine halbe Saison lang den Klub Gostivar.

Knapp eine Stunde zuvor hatte der WAC am Mittwochvormittag die Beurlaubung von Peter Pacult bekannt gegeben. Der 66-Jährige war erst seit Mitte Oktober im Amt und leitete nur fünf Pflichtspiele, von denen er zwei gewann, eines unentschieden spielte und zwei verlor. Einer der beiden Siege gelang im ÖFB-Cup nach Verlängerung gegen Amstetten.

Bereits am morgigen Donnerstag ab 14:30 Uhr leitet Atalan seine erste Einheit als Cheftrainer bei den Wölfen und ist bereit für seine Aufgabe: „Ich freue mich sehr, nach Österreich zurückzukehren und neuer Trainer des Wolfsberger AC zu sein. Die Gespräche mit dem Präsidenten waren sehr konstruktiv und haben mir auch menschlich ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich die Jungs persönlich kennenzulernen und mit dem Wolfsrudel gemeinsam loszulegen.“

