Nach Playoff-Aus: Lakers entlassen Coach Ham

Die Los Angeles Lakers haben sich nach dem frühzeitigen Saisonende von ihrem Trainer Darvin Ham getrennt. Das teilte der NBA-Club am Freitag mit, vier Tage nach dem Ausscheiden in der ersten Playoff-Runde gegen Titelverteidiger Denver Nuggets. Ham hatte das Team um Superstar LeBron James und Anthony Davis vor zwei Jahren übernommen, der 50-Jährige besaß noch einen Vertrag für zwei weitere Spielzeiten.

Die Entscheidung für eine Trennung sei schwer zu treffen gewesen, aber die beste nach einem Rückblick auf die vergangene Saison, hieß es in der Stellungnahme der Lakers. „Es waren verdammt harte zwei Jahre, in denen ich auf diesem Platz gesessen bin, das kann ich Ihnen sagen. Es waren verdammt harte zwei Jahre“, sagte Ham am Montag nach der Niederlage im fünften Spiel gegen die Nuggets. Im Vorjahr war der NBA-Rekordchampion erst im Halbfinale gegen Denver ausgeschieden.

Die Auswahl von Hams Nachfolger dürfte auch großen Einfluss auf die Zukunft von James haben. Der 39-Jährige kann bis Ende Juni entscheiden, ob er seinen Vertrag um eine Saison verlängert. Er kann aber auch von einem anderen Team verpflichtet werden. Auch ein Karriereende schloss James nach nun 21 Spielzeiten zuletzt nicht explizit aus.

