Nach Putschversuch: FIFA sagt Quali-Spiel zwischen Guinea und Marokko ab

via

via Sky Sport Austria

Nach dem mutmaßlichen Putschversuch in Guineas Hauptstadt Conakry hat der Fußball-Weltverband FIFA das für Montag angesetzte WM-Qualifikationsspiel zwischen Guinea und Marokko abgesagt. Das Team Marokkos, das sich momentan in Conakry aufhält, soll sich laut der französischen Nachrichtenagentur AFP in Sicherheit befinden.

Der marokkanische Verband arbeite laut Funktionär Mohamed Makrouf daran, das Team zu evakuieren. Man befinde sich derzeit in einem Hotel, “weit weg von den Spannungen. Am Flughafen steht bereits ein Flugzeug.” Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

