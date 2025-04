Nach Rapid-Aus: Österreichs Platzierung in der Fünfjahreswertung fix

Die österreichische Bundesliga wird die laufende Europacup-Saison auf Platz 13 der UEFA-Fünfjahreswertung beenden. Das steht nach dem Out von Rapid im Conference-League-Viertelfinale und allen weiteren Donnerstag-Ergebnissen fest.

Somit startet der heimische Meister im Sommer 2026 im Champions-League-Playoff und hat zumindest ein Ticket für die Europa-League-Ligaphase sicher.

Der Vizemeister beginnt in der zweiten Champions-League-Quali-Runde und müsste für das Erreichen der Ligaphase somit drei Runden überstehen.

Der Cupsieger beginnt in der dritten Europa-League-Quali-Runde und die beiden weiteren ÖFB-Starter jeweils in der zweiten Conference-League-Quali-Runde – genauso, wie es auch schon im kommenden Sommer der Fall sein wird.

Österreich ohne CL-Fixplatz

Den Champions-League-Fixplatz hat Österreich verloren und daran wird sich wohl so schnell nichts ändern. Der dafür maßgebliche Platz zehn ist weit entfernt, zudem zeigt die ÖFB-Tendenz nach unten. In dieser Europacup-Spielzeit reichte es in der Saisonwertung nur zu Platz 16.

Salzburg, Sturm Graz (Champions League) und der LASK (Conference League) verabschiedeten sich bereits nach der Ligaphase. Rapid hielt die österreichische Fahne bis zum bitteren Aus gegen Djurgarden hoch.

