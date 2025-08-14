Nach Red-Bull-Degradierung: Lawson erhebt Vorwürfe

Liam Lawsons Zeit bei Red Bull Racing war nur von kurzer Dauer – lediglich bei den ersten beiden Grands Prix in Melbourne und Shanghai kam der Neuseeländer zum Einsatz.

Nach zwei punktlosen Rennen – inklusive eines Unfalls in Australien – verlor Liam Lawson seinen Platz im Red-Bull-Racing-Cockpit und wurde durch Yuki Tsunoda ersetzt. Der Umgang mit ihm wirft Fragen auf, wie der 23-Jährige nun gegenüber RacingNews365 andeutete.

„Wenn man sich anschaut, wie andere Teams den Versuch angegangen sind, junge Fahrer reinzubringen und auf die Tests guckt, die Zeit im Cockpit, das Volumen, das zum Beispiel Kimi [Antonelli] absolviert hat, bevor er in diesem Jahr Rennen gefahren ist – wir haben nichts davon gemacht“, erklärte Lawson – und ließ damit durchblicken, dass Red Bull ihn womöglich unzureichend auf seinen Einsatz vorbereitet hatte.

Der Neuseeländer habe zwei Wochenenden auf zwei Kursen fahren dürfen, „auf denen ich vorher noch nie gefahren bin. Und eins davon war ein Sprint-Wochenende“, schilderte er.

Set-up-Experiment wird Lawson zum Verhängnis

Schon bei den Testfahrten in Bahrain sei es bei Red Bull Racing nicht reibungslos gelaufen. Auch beim Rennwochenende in Melbourne habe es „Probleme mit der Zuverlässigkeit“ gegeben, wie sich der Neuseeländer erinnert. In China schließlich nahm das Schicksal seinen Lauf – dort lief erneut einiges nicht nach Plan.

„In China haben wir bei dem Set-up einen Schuss ins Blaue gewagt, um zu versuchen, etwas zu lernen. Ich habe es so verstanden, dass mir damit bei meiner Entwicklung geholfen werden sollte, um ein besseres Verständnis vom Auto zu bekommen. Also war ich zufrieden damit, diese Art von Set-up zu fahren“, betonte er.

„Meine Leistung wurde dann im Grunde dazu genutzt, um mich aus dem Team zurückzustufen“, sagte er im Rückblick auf seinen zwölften Platz – und auf das abrupte Ende seiner Zeit bei Red Bull Racing.

(Red.)

Bild: Imago