Nach Remis-Serie: Madrid-Derby braucht in Königsklasse einen Sieger

Am heutigen Dienstag (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass), findet im Santiago Bernabéu ein mit Spannung erwartetes Duell statt: Real Madrid empfängt im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League Atlético Madrid. Die Begegnung verspricht besondere Brisanz, nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Aufeinandertreffen der beiden Stadtrivalen.

In den letzten drei Spielen trennten sich Real und Atlético jeweils unentschieden. Am 8. Februar 2025 endete das Ligaspiel im Bernabéu-Stadion 1:1, wobei Kylian Mbappé für Real und Julián Álvarez für Atlético trafen. Das selbe Ergebnis gab es am 29. September 2024 im Metropolitano, als Éder Militão für Real und Ángel Correa für Atlético zum 1:1-Endstand trafen. Auch am 4. Februar 2024 teilten sich die beiden Teams mit einem 1:1 die Punkte. Diese Serie von Unentschieden unterstreicht die Ausgeglichenheit und Intensität der Derbys in der jüngeren Vergangenheit.

Historisch gesehen hat Real Madrid in europäischen Wettbewerben oft die Oberhand behalten, insbesondere in den Champions-League-Finals 2014 und 2016, die beide gegen Atlético gewonnen wurden. Dennoch hat Atlético in den letzten Jahren gezeigt, dass es in der Lage ist, mit seinem Stadtrivalen auf Augenhöhe zu konkurrieren. Die bevorstehende Begegnung bietet Atlético die Chance, diese Bilanz zu verbessern und Real Madrid zum ersten Mal in einer europäischen K.o.-Runde aus dem Wettbewerb zu werfen.

Die aktuelle Form der beiden Madrid-Klubs

Real Madrid geht mit guter Form ins Achtelfinale. In der heimischen Liga belegen die Königlichen derzeit den zweiten Platz, nur knapp hinter dem FC Barcelona. Kylian Mbappé, der im Sommer von Paris Saint-Germain zu Real wechselte, hat in der Liga bereits 17 Tore erzielt und erweist sich als der Spieler, der den Unterschied ausmacht.

Auch Atlético Madrid kommt mit breiter Brust ins Chamartín. Die Mannschaft von Diego Simeone belegt in der Liga den dritten Platz und ist seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Der im Sommer von Manchester City verpflichtete Julián Álvarez hat sich als echter Torjäger etabliert und bildet mit Antoine Griezmann ein gefährliches Offensivduo.

(Red.)/Beitragsbild: Imago