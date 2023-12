Nach Rot-Foul gegen Ogrinec: Liga gibt Sperre gegen Kongolo bekannt

Verteidiger Terence Kongolo vom Fußball-Bundesligisten SK Rapid ist wegen „rohen Spiels“ beim 2:1-Sieg bei der WSG Tirol für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte der Liga-Strafsenat am Mittwoch mit.

Zwei Spiele verpasst der 29-jährige Niederländer fix, ein Spiel wurde bedingt auf sechs Monate ausgesprochen. Kongolo flog am Dienstag nach einem schweren Foul an Sandi Ogrinec in der 88. Minute vom Platz. Für die Fulham-Leihgabe war es der zweite Platzverweis im vierten Spiel.

(APA) / Bild: GEPA