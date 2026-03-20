Nach Rot für Maguire: ManUnited verpasst Sieg bei Bournemouth

Manchester United hat im Kampf um die Champions League einen wichtigen Sieg aus der Hand gegeben.

Der englische Fußball-Rekordmeister kam trotz zweimaliger Führung beim AFC Bournemouth nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Mit 55 Punkten liegen die Red Devils als Tabellendritter der Premier League vorerst sechs Punkte vor Titelverteidiger FC Liverpool auf Rang fünf.

Bruno Fernandes brachte die Gäste mit einem Foulelfmeter in Führung (61.), doch Ryan Christie glich schon sechs Minuten später aus. Nach dem 2:1 durch ein Eigentor von James Hill hatte Manchester den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen vor Augen, ehe Harry Maguire mit einem Foul an Evanilson den erneuten Ausgleich ermöglichte: Der ehemalige englische Nationalspieler sah wegen Notbremse die Rote Karte, Eli Junior Kroupi verwandelte den Strafstoß (81.).

(SID.)

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