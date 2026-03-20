Nach Rot für Maguire: ManUnited verpasst Sieg bei Bournemouth
Manchester United hat im Kampf um die Champions League einen wichtigen Sieg aus der Hand gegeben.
Der englische Fußball-Rekordmeister kam trotz zweimaliger Führung beim AFC Bournemouth nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Mit 55 Punkten liegen die Red Devils als Tabellendritter der Premier League vorerst sechs Punkte vor Titelverteidiger FC Liverpool auf Rang fünf.
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Bruno Fernandes brachte die Gäste mit einem Foulelfmeter in Führung (61.), doch Ryan Christie glich schon sechs Minuten später aus. Nach dem 2:1 durch ein Eigentor von James Hill hatte Manchester den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen vor Augen, ehe Harry Maguire mit einem Foul an Evanilson den erneuten Ausgleich ermöglichte: Der ehemalige englische Nationalspieler sah wegen Notbremse die Rote Karte, Eli Junior Kroupi verwandelte den Strafstoß (81.).
(SID.)
Beitragsbild: Imago.