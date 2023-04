Nach Rot gegen Rapid: Bundesliga gibt Sperre gegen Klagenfurts Cvetko bekannt

Austria Klagenfurt muss in den beiden anstehenden Spielen in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gegen Sturm Graz am Sonntag und bei der Wiener Austria am 23. April auf Christopher Cevtko verzichten. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wurde am Dienstag vom Strafsenat für drei Partien gesperrt, eine davon wurde allerdings bedingt auf sechs Monate verhängt.

Cvetko hatte am Sonntag bei der 1:3-Niederlage bei Rapid in der 92. Minute nach einem Foul die Rote Karte gesehen.

(APA) / Bild: GEPA