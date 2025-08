Nach Rückenproblemen: Alonso trifft Entscheidung für zweites Training

Formel-1-Altstar Fernando Alonso kann am zweiten freien Training zum Großen Preis von Ungarn teilnehmen. Dies teilte sein Aston-Martin-Team eine knappe Stunde vor Beginn der Einheit auf dem Hungaroring (17.00 Uhr/Sky) mit.

Der 44-Jährige hatte am Mittag ausgesetzt und Ersatzfahrer Felipe Drugovich das Cockpit überlassen, um sich wegen einer Muskelverletzung im Rücken behandeln zu lassen. Der Spanier, Weltmeister von 2005 und 2006, erhielt am Nachmittag die medizinische Freigabe.

Alonso würde am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) zum 22. Mal in seiner Karriere in Ungarn am Start stehen. 2003 feierte er auf dem Traditionskurs vor den Toren der Hauptstadt Budapest seinen ersten von 32 Siegen, der letzte liegt zwölf Jahre zurück.

(SID)/Beitragsbild: imago