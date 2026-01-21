Nach Rückstand: GAK holt Testspiel-Remis in Slowenien

Der GAK verpasst im heutigen Testspiel den anvisierten Sieg, kämpft sich in Slowenien aber zu einem 1:1-Remis zurück.

Im Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Radomlje gerieten die Grazer nach 29 Minuten aufgrund eines Fehlers im Spielaufbau in Rückstand. Nach einem Stangenschuss von Daniel Maderner in der zweiten Spielhälfte war es schließlich Alexander Hofleitner, der in der 66. Minute für den GAK ausgleichen konnte. Schon davor wechselten der Bundesligist nach einer gespielten Stunde stark durch. Letztendlich blieb es aber beim 1:1-Endstand.

