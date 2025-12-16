Nach Rücktritt bei Celtic: Rodgers heuert in Saudi-Arabien an

Gut sieben Wochen nach seinem Rücktritt beim schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow hat Trainer Brendan Rodgers einen neuen Job in Saudi-Arabien gefunden.

Der 52-Jährige übernimmt den Klub Al-Qadsiah aus der Stadt Khobar. Der Tabellenfünfte der Saudi Pro League hatte am Sonntag den Spanier Michel Gonzalez entlassen.

Rodgers wurde von James Bisgrove engagiert. Der Geschäftsführer von Al-Qadsiah stand früher an der Spitze des Celtic-Erzrivalen Glasgow Rangers. Die Verpflichtung des Nordiren sei ein „Meilenstein für den Klub“, sagte Bisgrove. Bekannteste Profis bei Al-Qadsiah sind der italienische Nationalspieler Mateo Retegui und Nacho Fernández, früherer Verteidiger und Kapitän von Real Madrid.

Ende Oktober hatte Rodgers seinen Posten bei Celtic nach einem Fehlstart in die Saison und zweieinhalbjähriger Tätigkeit zur Verfügung gestellt. Es war seine zweite Amtszeit beim Klub.

