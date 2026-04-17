Nach Salah & Haaland: Watkins erreicht besonderen Meilenstein

Ollie Watkins hat im Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Bologna einen besonderen Meilenstein erreicht. Mit seinem Treffer zur 1:0-Führung beim 4:0-Sieg stellte der englische Nationalspieler auf 100 Pflichtspieltore für Aston Villa seit seinem Debüt zu Beginn der Saison 2020/21.

Damit unterstreicht Watkins einmal mehr seinen enormen Stellenwert für die Mannschaft von Unai Emery. Seit seinem Wechsel nach Birmingham hat sich der Angreifer zu einer der wichtigsten Figuren im Offensivspiel der Villans entwickelt und gehört nun auch statistisch zu den erfolgreichsten Premier-League-Spielern der vergangenen Jahre.

Tor – 1:0 Ollie Watkins (16.) | AVL-BOL

Besonders stark: In den vergangenen fünfeinhalb Jahren haben mit Erling Haaland und Mohamed Salah nur zwei weitere Premier-League-Profis diese Marke in allen Wettbewerben erreicht. Watkins reiht sich damit in einen exklusiven Kreis ein und setzt ein weiteres Ausrufezeichen hinter seine konstant starke Entwicklung bei Aston Villa.

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Beitragsbild: Imago