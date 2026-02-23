Nach Salzburg-Abfuhr: LASK-Coach Kühbauer will „Klartext sprechen“

Beim LASK zeigt die Formkurve nach der deutlichen 1:5-Heimniederlage gegen Red Bull Salzburg erstmals unter Trainer Dietmar Kühbauer leicht nach unten.

Schon beim 1:1 in Ried hätte es beinahe eine Niederlage gesetzt, die erste nach einer Serie von zwölf ungeschlagenen Pflichtspielen war nun eine Woche später von der herberen Sorte.

„Es tut jedem weh, morgen wird Klartext gesprochen, wir stellen aber jetzt nicht alles in Frage“, sagte Dietmar Kühbauer nach seiner ersten Niederlage in seiner zweiten Amtszeit als LASK-Trainer. Zwölf Mal habe man zuletzt eine „schöne Sache“ gehabt. „Heute nicht, das ist Part of the Game.“

„Das ist für die Fisch‘!“ – Keine Ausreden von Kühbauer

Der Gegner sei in „allen Belangen“ besser gewesen. „Salzburg war diese Mannschaft, die man von früher kennt, sie haben uns kaum Zeit gelassen“, sagte der Burgenländer. Sein Team sei durch den frühen Rückstand nicht so im Spiel gewesen.

„Wir waren nicht so nah am Mann, wie man muss und nicht scharf genug“, monierte Kühbauer. Hinzu kam mangelnde Effizienz. Der xG-Wert (expected goals) des LASK war mit 2,28 klar höher als jener von Salzburg (1,49). „Das ist für die Fisch, ehrlich“, sagte Kühbauer.

Austria als nächste LASK-Hürde

Ehrentorschütze Sasa Kalajdzic gab zu Protokoll, dass man „kälter vor dem Tor“ sein müsse. „Wenn wir so spielen wie heute, wird es nichts mit einem Titel. Hoffentlich war es eine Watschn zur richtigen Zeit“, meinte der Leihstürmer von Wolverhampton.

Kalajdzic: „Freut mich, dass wir einen auf den Deckel bekommen haben“

Kapitän Sascha Horvath schlug in die gleiche Kerbe. „Vielleicht ist es ganz gut, von einem Höhenflug auf den Boden zu kommen. Jetzt wird nicht mehr geschrieben, dass wir im Meisterrennen dabei sind. Wir werden in Ruhe weiterarbeiten.“ Am Sonntag wartet auswärts der nur einen Punkt dahinter liegende Vierte Austria Wien.

