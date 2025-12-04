Nach Schicker: Wolfsburg sagt nächster Sportdirektor ab

Die Suche nach einem neuen Sportdirektor läuft nach wie vor. Beim VfL Wolfsburg rauchen die Köpfe nach der Absage von TSG-Sportchef Andreas Schicker. Mittlerweile hat auch die B-Lösung nicht zugesagt.

Der VfL hatte sich Mitte November von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz getrennt.

Weiterhin im Rennen um den vakanten Posten ist Tim Steidten. Der 46-Jährige war zuletzt von Sommer 2023 bis Februar 2025 Technischer Direktor bei West Ham United aus der Premier League.

Wie geht es in Wolfsburg weiter?

Was passiert mit Wolfsburg-Boss Christiansen?

Der durchaus in der Kritik stehende Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen soll nach Sky Sport Informationen vorerst bleiben. Bei der Sportdirektor-Suche beteiligt sich der Däne aktiv mit.

Das Problem für mögliche Kandidaten: Wie lange bleibt Christiansen im Amt? Der heute 50-Jährige war im Sommer 2024 vom FC Kopenhagen gekommen, wo er drei Jahre lang als Direktor Profifußball tätig war.

Wolfsburg rangiert aktuell nach zwölf Bundesliga-Spieltagen mit lediglich neun Punkten auf dem Konto auf dem 15. Tabellenplatz – nur einen Zähler entfernt vom 1. FC Heidenheim und Relegationsplatz 16.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – skysport.de)

Bild: Imago