Logout
Deutsche Bundesliga

Nach Schicker: Wolfsburg sagt nächster Sportdirektor ab

Die Suche nach einem neuen Sportdirektor läuft nach wie vor. Beim VfL Wolfsburg rauchen die Köpfe nach der Absage von TSG-Sportchef Andreas Schicker. Mittlerweile hat auch die B-Lösung nicht zugesagt.

Nach Sky Sport Informationen hat Marcus Mann dem VfL am Montag seine Entscheidung mitgeteilt.

Der aktuelle Sport-Geschäftsführer von Hannover 96, der nach Schicker Wunschkandidat war, hat Gespräche mit Wolfsburg geführt. Doch der 41-Jährige hat sich für einen Verbleib beim Zweitligisten entschieden. Mann konzentriert sich mit 96 auf das Ziel Aufstieg in die Bundesliga. Sein Vertrag in Hannover läuft noch bis 2029.

Aktuelle Deutsche Bundesliga Videos

Der VfL hatte sich Mitte November von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz getrennt.

Weiterhin im Rennen um den vakanten Posten ist Tim Steidten. Der 46-Jährige war zuletzt von Sommer 2023 bis Februar 2025 Technischer Direktor bei West Ham United aus der Premier League.

Wie geht es in Wolfsburg weiter?

Was passiert mit Wolfsburg-Boss Christiansen?

Der durchaus in der Kritik stehende Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen soll nach Sky Sport Informationen vorerst bleiben. Bei der Sportdirektor-Suche beteiligt sich der Däne aktiv mit.

Das Problem für mögliche Kandidaten: Wie lange bleibt Christiansen im Amt? Der heute 50-Jährige war im Sommer 2024 vom FC Kopenhagen gekommen, wo er drei Jahre lang als Direktor Profifußball tätig war.

Wolfsburg rangiert aktuell nach zwölf Bundesliga-Spieltagen mit lediglich neun Punkten auf dem Konto auf dem 15. Tabellenplatz – nur einen Zähler entfernt vom 1. FC Heidenheim und Relegationsplatz 16.

Werbung

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – skysport.de)

Bild: Imago