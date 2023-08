Nach Schuster-Transfer: Sandhausen-Sportdirektor Imhof kritisiert Rapid

Am Donnerstag verkündete der SV Sandhausen kurz vor dem Saisonauftakt in der 3. Liga die Verpflichtung von Lion Schuster. Der Ex-Rapidler, dessen Vertrag in Hütteldorf ausgelaufen war, konnte als Testspieler überzeugen und sich für einen Vertrag empfehlen.

Dass der deutsche Drittligist Schuster erst zwei Tage vor Ligastart unter Vertrag nehmen konnte, missfiel dem neuen Sandhausen-Sportdirektor Matthias Imhof jedoch. Der frühere Klagenfurt-Sportchef machte Schusters Ex-Klub Rapid für die Verzögerungen verantwortlich.

„Wir waren uns mit Lion schon länger einig“, wird Imhof auf der Vereinsseite zitiert.

„Leider ist Rapid Wien dem eigenen Versprechen nicht nachgekommen und hat uns bis zuletzt auf ein letztes Dokument warten lassen, welches uns täglich zugesichert, aber nicht übermittelt wurde“, kritisierte Imhof die Vorgehensweise der Hütteldorfer.

Lob für Schuster: „Sehr spielstark“

Für Rapid-Eigenbauspieler Schuster hatte Imhof lobende Worte: „Wer Lion im Spiel oder Training beobachtet, sieht schnell, wieso wir ihn verpflichtet haben: Er hat eine gute Qualität, ist sehr spielstark und kann sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht spielen“, sagte Imhof.

Der 22-Jährige Defensivspieler durchlief alle Jugendmannschaften von Rapid bis zur U18. Im Jahr 2018 schaffte Schuster zunächst den Sprung in die Zweitbesetzung von Rapid, ehe im Januar 2020 der Schritt zur Profimannschaft gelang, der er bis zuletzt angehörte.

In der vergangenen Saison kam Schuster jedoch auch aufgrund einer langwierigen Verletzung zu keinem Einsatz für die Rapid-Profis. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.

Bild: GEPA