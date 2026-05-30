Nach schwacher Saison: Liverpool und Trainer Slot trennen sich

Der englische Rekordmeister FC Liverpool und Teammanager Arne Slot gehen nach einer schwachen Saison getrennte Wege.

Wie der Klub mitteilte, habe der 47-jährige Niederländer „seine Rolle als Cheftrainer mit sofortiger Wirkung“ aufgegeben, die Nachfolgersuche sei im Gange.

Als Favorit bei den Reds gilt Andoni Iraola (43), mit dem auch Bayer Leverkusen verhandeln soll. Der Spanier steht derzeit bei Liverpools Ligakonkurrenten AFC Bournemouth unter Vertrag.

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Slot holte Meistertitel mit Liverpool

Slot hatte den FC Liverpool im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp übernommen. Das schwere Erbe war für ihn in seiner ersten Saison keine erkennbare Last, er führte den LFC auf Anhieb zur 20. englischen Meisterschaft.

In der abgelaufenen Spielzeit lief es deutlich schlechter: Die Reds, deren Stürmer Diogo Jota im vergangenen Sommer bei einem Autounfall tödlich verunglückt war, beendeten die Premier League nur als Fünfter. Sie erreichten die Champions League allein, weil Englands Europapokalvertreter im UEFA-Ranking den ersten Platz erreichten und damit einen zusätzlichen Startplatz sicherten. Auch in den Pokalwettbewerben schied der Klub früh aus.

„Dass dies eine schwierige Entscheidung für uns als Klub war, versteht sich von selbst“, teilte die Fenway Sports Group als Eigentümer mit und hob Slots „Arbeitsmoral, Sorgfalt und Fachwissen“ hervor: „Gleichzeitig sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Klub weiter vorankommt.“ Slot, dessen Vertrag bis 2027 lief, wurde in der Vereinsmitteilung nicht zitiert.

(SID)/Bild: Imago