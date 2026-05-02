Nach sechs Spielen: Ex-GAK-Coach verliert Trainerposten in Zürich

Das Kapitel als Cheftrainer bei den Grasshoppers Zürich ist für Trainer Gernot Messner nach wenigen Wochen schon wieder beendet.

Der ehemalige Aufstiegstrainer des GAK hatte den Posten erst kürzlich interismistisch von Landsmann Gerald Scheiblehner übernommen. Dieser war Mitte März nach 16 Niederlagen entlassen worden.

Messner war seit November 2025 bei den Grasshoppers, betreute zunächst die U21 des Vereins und rückte nach der Scheiblehner-Entlassung zum Interimstrainer auf.

Messner: „War eine besondere Aufgabe“

Nach nur einem Sieg aus vier Ligapartien und dem Halbfinal-Aus im Schweizer Cup gegen Zweitligist Stade Lausanne Ouchy ist ebenfalls Schluss für den 45-jährigen Kärntner, der am Sonntag gegen Servette Genf noch auf der Bank sitzen wird.

Wie der Schweizer Klub bekannt gab, wird der ehemalige Salzburg-Coach Peter Zeidler ab Montag die Geschicke bei den Grasshoppers leiten. Der Deutsche wurde erst vor zwei Wochen bei Lausanne-Sport entlassen.

„Es war für mich eine besondere Aufgabe, die Mannschaft in dieser Phase interimistisch zu betreuen. Ich wünsche Peter Zeidler und der Mannschaft von Herzen viel Erfolg“, sagt Messner.

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Bild: Imago