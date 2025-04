Nach Sieg gegen Marseille: Hütter mit Monaco Zweiter in Ligue 1

AS Monaco hat das Schlagerspiel in der französischen Fußball-Meisterschaft gegen Olympique Marseille klar für sich entschieden.

Das Team des Vorarlberger Coaches Adi Hütter gewann am Samstag im Fürstentum die Partie durch Tore von Takumi Minamino, Breel Embolo und Denis Zakaria mit 3:0. Damit schoben sich die Monegassen in der Tabelle der Ligue 1 mit 53 Punkten an Marseille (52) vorbei auf Platz zwei. Paris St. Germain steht seit voriger Woche bereits erneut als Meister fest.

(APA) / Foto: IMAGO