Nach Sinner: Auch Alcaraz sagt für Davis-Cup-Finals ab

Carlos Alcaraz hat für das am heutigen Dienstag beginnende Davis Cup Final 8 in Bologna abgesagt.

Der Weltranglisten-Erste steht den am Donnerstag im Viertelfinale gegen Tschechien antretenden Spaniern wegen eines Ödems im rechten Oberschenkel nicht zur Verfügung. „Ich fahre schweren Herzens nach Hause“, gab der 22-Jährige am Dienstag auf X bekannt. Österreich, das sich am Mittwoch mit Gastgeber Italien matcht, könnte frühestens im Finale auf Spanien treffen.

Der Deutsche Alexander Zverev ist damit der einzig verbliebene Top-Ten-Spieler beim Finalturnier. Vor Alcaraz hatten bereits die Italiener Jannik Sinner (ATP 2) und Lorenzo Musetti (8) abgesagt.

Titel verteidigt! Sinner gewinnt ATP-Finals gegen Alcaraz

Der Weltranglistenerste laboriert an einem Ödem im rechten Oberschenkel und kann „auf medizinische Empfehlung“ nicht antreten, das teilte der US-Open-Champion bei Instagram mit. Alcaraz hat die Verletzung nach Verbandsangaben bei den ATP Finals in Turin erlitten, wo er am Sonntag das Endspiel gegen seinen Dauerrivalen Jannik Sinner in zwei Sätzen verloren hatte.

Alcaraz, der bereits nach Bologna gereist war, fehlt dem Team von David Ferrer damit im Viertelfinale am Donnerstag (10.00 Uhr) gegen Tschechien.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.