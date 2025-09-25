Nach Sinner: Auch zweifacher Grand-Slam-Finalist startet in Wien

Nächste Attraktion beim ATP-Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle: Neben US-Open-Finalist Jannik Sinner und einigen Top-20-Spielern wird nun auch ein ehemaliger Top-drei-Profi bei den Erste Bank Open antreten.

Mit Stefanos Tsitsipas wird ein zweimaliger Grand-Slam-Finalist als aktuelle Nummer 26 der Tennis-Welt ebenso in Wien dabei sein. Der ATP-Finals-Sieger von 2019 gab seine Zusage erst kurz vor Nennschluss am gestrigen Mittwoch. Auch der mehrfache Major-Halbfinalist Grigor Dimitrow ist beim Turnier am Start.

Top-Starterfeld um Tennis-Stars Sinner, Zverev & Medwedew

Zuvor gaben bereits mehrere Top-20-Spieler ihre Teilnahme bekannt: Neben Topstar Sinner werden fünf der aktuellen Top-Ten-Spieler beim ATP-500er-Turnier aufschlagen. Auch Alexander Zverev (GER/Nr. 3), Alex de Minaur (AUS/8), Lorenzo Musetti (ITA/9) und Karen Chatschanow (RUS/10) gaben bereits vorab ihre Zusage.

Andrej Rublew (RUS/14), Tommy Paul (USA/15), Alexander Bublik (KAZ/16) Daniil Medwedew (RUS/18) und Frances Tiafoe (USA/29) sind weitere Attraktionen. Vorjahressieger Jack Draper (GBR/7) wollte ursprünglich dabei sein, beendete aber wegen einer Armverletzung seine Saison vorzeitig.

Straka: „Besetzung verspricht spannenden Turnierverlauf“

„Diese Besetzung verspricht nicht nur einen spannenden Turnierverlauf, sondern auch höchste sportliche Qualität. Wenn nicht einmal mehr eine Weltranglisten-Position in den Top-20 dafür reicht, um unter den acht gesetzten Spielern zu sein, dann sagt das sehr viel über das starke Teilnehmerfeld aus“, erklärt Turnierdirektor Herwig Straka via Aussendung“.

Der Cut-off liegt damit bei Ranking-Position 37. Mit einer schlechteren Platzierung kommt man also nicht mehr ins Hauptfeld, außer über die für 18. und 19. Oktober angesetzte Qualifikation oder per Wildcard. Eine solche haben Österreichs Top-Spieler Filip Misolic und Sebastian Ofner erhalten. Tsitsipas hat trotz einer für ihn schwächeren Saison wie jährlich seit 2018 auch heuer schon als Turniersieger (Dubai) angeschrieben.

(Red./APA/Erste Bank Open).

Beitragsbild: Imago.