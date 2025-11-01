Nach SKN: Auch Admira patzt im Aufstiegsrennen

Der erste SKN-Verfolger Admira Wacker konnte den Patzer der St. Pöltner nicht nutzen und kam bei Nachzügler Sturm Graz II nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. St. Pölten hat damit weiterhin vier Zähler Vorsprung.

Die Admira kam im Sturm-Ausweichstadion in Leoben trotz eines von Turgay Gemicibasi verwandelten Elfmeters (35.) nur zu einem 1:1. Julius Beck besorgte mit einer Volleyabnahme (81.) noch den Punkt für die auf Platz 15 liegenden Grazer. In deren Tor stand mit Daniil Chudjakow der etatmäßige Einserkeeper der ersten Mannschaft nach überstandener Verletzung.

Direktes Duell Admira vs. SKN nächste Woche

Nächsten Freitag steht in der Südstadt das erste direkte Duell zwischen dem SKN und der Admira auf dem Programm.

Im abendlichen Duell der Talenteschmieden setzte sich Liefering 2:0 bei den Young Violets der Wiener Austria durch.

(APA) / Bild: Imago