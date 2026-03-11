Nach Spielabbruch: KAC gibt Update zu kollabiertem Verteidiger

Der EC KAC gibt nach dem abgebrochenen Viertelfinal-Duell mit Fehervar AV19 ein Update zum Gesundheitszustand des kollabierten Verteidigers Jordan Murray.

Wie die Klagenfurter via Aussendung berichten, befindet sich Murray aktuell in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf. Sein medizinischer Zustand ist demnach stabil. Der kanadische Profi verlor in der 18. Minute auf der Spielerbank das Bewusstsein, wurde aber umgehend notfallmedizinisch betreut und anschließend ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Murray verlor erst das Bewusstsein und dann auch die Vitalzeichen, wurde von den Vereinsärzten Hannes Florianz und Günther Bachler sowie anwesenden (Notfall-) Medizinern und Medizinerinnen sowie Sanitätern und Sanitäterinnen minutenlang reanimiert und konnte in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden.

KAC & Liga planen weiteren Playoff-Verlauf

Die Partie wurde daraufhin abgebrochen, die Auswirkungen sowie den weiteren Playoff-Verlauf will der Verein mit der Liga zu einem späteren Zeitpunkt abstimmen. Das zweite Spiel wäre bereits für Donnerstag in Ungarn angesetzt: „Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray.“ Gleichzeitig bedankt sich der Verein bei allen medizinischen Helfer:innen für das rasche Handeln.

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.