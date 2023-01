Nach Sturz in Adelboden: Muffat-Jeandet schockt mit Fotos

via

via Sky Sport Austria

Victor Muffat-Jeandet ist am Samstag im Riesentorlauf von Adelboden schwer gestürzt und musste lange auf der Strecke behandelt werden, bevor er abtransportiert werden konnte. Der 33-jährige Franzose schockt nun mit Bildern seiner Verletzungen auf Instagram.

Der Technik-Spezialist zog sich bei seinem Sturz im zweiten Durchgang Schnittverletzungen an Hand und Nase zu. „Ich wurde direkt ins Krankenhaus in Bern geflogen, weil ich stark blutete und sie Angst vor einem körperlichen Schock hatten“, schreibt Muffat-Jeandet und erklärt weiter: „Meine Hand wurde genäht und es scheint keine Sehnen- oder Nervenprobleme zu geben. Die gebrochene Nase ist offen, sie wurde auch direkt mitten in der Nacht operiert.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Victor Muffat-Jeandet (@vmuffatjeandet)

Ein schnelles Comeback und ein Antreten bei seiner Heim-WM im Februar in Meribel scheint auch aufgrund einer Knieverletzung ausgeschlossen zu sein. „Meinem linken Knie geht es leider nicht so gut“, kommentiert der Olympia-Dritte (Kombination) von 2018.