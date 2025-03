Nach Sturz in Hafjell: Haaser bei Weltcup-Finale dabei

Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser will beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Sun Valley starten.

Wie der ÖSV am Mittwoch mitteilte, reist der Tiroler am Donnerstag in die USA. Über einen Einsatz im Super-G am Sonntag (19.30 Uhr MEZ) werde kurzfristig entschieden. Haaser hatte sich beim Riesentorlauf in Hafjell am vergangenen Samstag bei einem Sturz Verletzungen im Gesichtsbereich zugezogen und verlor zumindest einen Zahn.

(APA)

Bild: GEPA