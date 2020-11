Nach Terroranschlag: Bundesliga-Klubs zeigen ihr Mitgefühl mit Wien

Österreich steht nach dem Terroranschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt unter Schock. Zahlreiche Klubs der Tipico Bundesliga haben via Twitter ihr Mitgefühl ausgedrückt. Red Bull Salzburg schreibt etwa: “Unsere Herzen sind in Wien.”

Wir sind tief betroffen über den gestrigen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt. Unsere Anteilnahme und Trauer gilt den Opfern und ihren Angehörigen, unsere Hoffnungen allen Verletzten und unser Respekt sämtlichen Personen, die seit den gestrigen Abendstunden im Einsatz sind! pic.twitter.com/pkNnAoUQpl — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) November 3, 2020

Liebe Rapid-Familie, wir hoffen, ihr seid alle in Sicherheit! Was da gerade in unserer schönen Stadt passiert, ist unbeschreiblich. Bitte bewahrt Ruhe, bleibt zuhause und passt auf euch auf! #Wien — SK Rapid (@skrapid) November 2, 2020

Wir hoffen, ihr seid wohlauf und in Sicherheit! Falls ihr euch in der Innenstadt befindet, geht rein und bleibt drin. Wenn ihr Videos vom Tatort habt, postet sie bitte nicht auf Social Media & verbreitet sie nicht.

Ladet sie stattdessen hier hoch: https://t.co/udlcTZ2Pwp #0211w — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) November 2, 2020

Unsere sind in Wien! pic.twitter.com/e1ir6ENPES — SCR Altach (@SCRAltach) November 3, 2020

In Gedanken bei allen Bürgerinnen und Bürger der @Stadt_Wien & bei allen Einsatzkräften u.a. @LPDWien , Ärzten, Sanitätern und Helfern — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) November 2, 2020

Bild: GEPA