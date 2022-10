Nach Thiem-Soloshow: Hoffnung auf Generation um Schwärzler

Einzig Dominic Thiem hat beim heurigen Erste Bank Open einen Sieg eines Lokalmatadors verbucht. In der Qualifikation waren Lukas Neumayer, Alexander Erler und Lucas Miedler zum Auftakt ausgeschieden, im Hauptbewerb folgten Auftakt-Niederlagen von Filip Misolic, Jurij Rodionov und Dennis Novak. Von diesem Sextett schaffte nur Neumayer einen Satzgewinn. ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer schreibt diese Minus-Bilanz nicht zuletzt auch dem durchwegs höheren Ranking der Gegner zu.

Es sei aber sehr wichtig, dass die heimischen Spieler die Chance überhaupt erhalten haben. „Die Zusammenarbeit mit Herwig (Turnierdirektor Straka, Anm.) war echt lässig“, merkte Melzer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Wiener Stadthalle an. „Es ist ganz selten passiert, dass alle drei Wildcards (für den Hauptbewerb) an Österreicher gegangen sind. Man sieht anhand der Niederlagen, dass wir doch weiter weg sind als wir vielleicht glauben, aber andererseits doch näher dran.“ Als Beispiel nannte er, dass Novak gegen Stefanos Tsitsipas ins Tiebreak gelangt war.

Künftig sollen auch andere, noch jüngere Aktive die Chance erhalten, Stadthallenluft zu schnuppern – allen voran Joel Schwärzler. „Er wird seine Erfolge hoffentlich auch in der Zukunft feiern und auch einmal diese Atmosphäre hier genießen dürfen“, sagte Melzer über den U16-Europameister. Der Sohn einer Südafrikanerin und eines Vorarlbergers wird von einem Team um Melzer betreut. „Es ist unsere Aufgabe, des gesamten Trainerteams, ihn so gut wie möglich abzuschirmen. Er hört, dass er ein Talent ist, aber auch, dass er noch sehr weit weg ist.“

Schwärzler sei ein angenehmer, sehr gut erzogener Zeitgenosse. Er wolle so schnell wie möglich unter die Top 100 kommen. Melzer: „Ich weiß, was er jeden Tag arbeitet und was er reinsteckt.“ Im Jänner wird er dann bei den Australian Open sein erstes Jugend-Grand-Slam-Turnier spielen, wie auch mit der ebenso 16-jährigen Tamara Kostic eine hoffnungsvolle Wienerin. „Wir werden nächstes Jahr eine Mischung zwischen den besten Jugend-Turnieren und definitiv auch Futures machen“, kündigte Melzer für Schwärzler an, der einen verdammt schnellen Arm habe.

Für den Davis Cup Anfang Februar kommt die Nachwuchshoffnung natürlich noch nicht in Betracht, das ist aber eine von nur wenigen Konstanten für diesen Länderkampf. Erst am 27. November wird die Qualifikationsrunde ausgelost, nur gut zwei Monate danach wird Anfang Februar schon gespielt. Problem sei laut ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda, dass der ÖTV keine eigene Wettspielstätte hat und erst nach der Auslosung vieles konkret gemacht werden könne. Für den Fall eines Heimspiels stehe man mit Innsbruck, Niederösterreich und Salzburg in Kontakt.

Die fehlende Fix-Location würden auch das Heimspiel im Billie-Jean-King-Cup der rot-weiß-roten Frauen im Schwechater Multiversum gegen Lettland zu einem „Husarenstück“ machen. „Wir sind kurz vor der schwarzen Null“, meinte Schweda zwar, ein großer Zuschauerzuspruch werde aber natürlich weiter erhofft. Sportlich zeigte sich Teamkapitänin Marion Maruska zuversichtlich: „Wir sind sicherlich nicht die Favoriten. Aber wir haben auch Spielerinnen im Team, die das Potenzial haben, (Jelena) Ostapenko (WTA-18.) zu schlagen.“

ÖTV-Präsident Martin Ohneberg strich hervor, dass die Erste Bank Open durch Content weiter aufgewertet werden sollen. „Die Idee ist, den Sport, die Wirtschaft und die Gesellschaft zusammenzubringen“, meinte der Vorarlberger. „Das wollen wir in den nächsten Jahren versuchen, weiterzuentwickeln. Wir müssen alle Kräfte bündeln in Österreich, damit wir den Tennissport weiterbringen.“ Weiter ein Problem bei den Vereinen und Hallen-Betreibern sei die Energie-Problematik. „Da braucht es einfach dringend eine Lösung“, betonte Ohneberg.

Einige Hallenbetreiber hätten noch gar nicht aufgemacht, andere nur bis Dezember. Denn dann würden viele Verträge auslaufen und die Kostenfrage aktueller. „Wir brauchen dringend, dringend eine Lösung“, sagte der Verbandschef. „Denn sonst besteht die Gefahr, dass wir einiges an Hallen verlieren und der Tennissport ein Halbjahressport wird.“ Der bekannte Wiener Parkclub etwa habe laut Schweda offen kommuniziert, dass man überlege, mit Anfang des Jahres zuzusperren.

(APA) / Bild: GEPA