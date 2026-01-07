Nach Tod von Bakken: Norwegens Biathleten zurück im Weltcup-Alltag

Isak Frey stand vor der wohl schwierigsten Entscheidung seiner noch jungen Karriere. „Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich Siverts Platz einnehmen soll oder nicht“, sagte der 22 Jahre alte norwegische Biathlet, „und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ihn am besten ehren kann, indem ich in Oberhof antrete.“ Gut zwei Wochen nach dem plötzlichen Tod von Sivert Guttorm Bakken sitzt der Schock bei seinen Teamkollegen noch immer tief – und viele Fragen sind weiterhin ungeklärt.

Am 23. Dezember war Bakken, der nur 27 Jahre alt wurde, tot in seinem Hotelzimmer im Höhenlager von Lavazè in Südtirol aufgefunden worden. Dabei trug er eine Höhentrainingsmaske, die nach Informationen der norwegischen Zeitung VG auf 7000 Meter über dem Meeresspiegel eingestellt war. Ob Bakken selbst diese Einstellung vorgenommen hat? Ob sie zum Zeitpunkt seine Todes diesen Wert hatte? Spätestens im März werde laut der Anwaltskanzlei der Familie die Ursache erwartet.

Frey: „Die ganze Situation ist einfach grauenvoll“

Doch während weiter nach den Gründen für diese Tragödie gesucht wird, geht der Weltcup-Alltag mit den Rennen im Thüringer Wald schon wieder weiter. „Die ganze Situation ist einfach grauenvoll“, sagte Frey, der dieser Tage eigentlich beim zweitklassigen IBU Cup am Arber starten sollte, dem norwegischen Rundfunk (NRK). Aufgrund der schlimmen Ereignisse ist er aber nun unverhofft doch am Rennsteig dabei, am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) legen die Männer mit ihrem Sprint los.

Nicht am Start ist derweil der Gesamtführende Johan-Olav Botn, der krankheitsbedingt fehlt. Der Norweger war es, der kurz vor Weihnachten die Leiche seines Teamkollegen entdeckt hatte. „Ich war völlig geschockt und in Panik“, schilderte Botn den Tag in einem Interview mit dem norwegischen Fernsehsender TV2: „Ich sah, dass er völlig leblos war und sein Gesicht blass. Ich begriff, dass er tot war.“ Es sei ein „Schockzustand“ gewesen, „in dem man nichts mehr fühlt, aber versucht zu helfen“, sagte Botn: „Erst als der Krankenwagen kam, wurde mir klar, was passiert war – und man verarbeitet es.“

Nummer 1 wird nicht mehr vergeben

Zu Ehren von Bakken wird nun im Sprint der Biathleten die Nummer „1“ nicht vergeben, der Startbereich bleibt zu Beginn des Rennens leer. Zudem soll es davor eine Minute lang Applaus geben, „um Siverts Leistungen und seinen Beitrag zum Biathlon zu würdigen und einem Athleten und Menschen Tribut zu zollen, der für seine positive Art sehr geschätzt wurde“, teilte die Internationale Biathlon-Union (IBU) mit.

„Dieses Wochenende wird für uns alle anders sein“, sagte der norwegische Nationaltrainer Per Arne Botnan. Sein Schützling Frey trete nun „einen Platz an, der in gewisser Weise Sivert gehörte, aber ich hoffe, dass es eine Ehre für ihn ist, mit Siverts Startnummer anzutreten“, so Botnan. Bakken „wäre wohl der Letzte gewesen, der gewollt hätte, dass dieser Platz leer bleibt“.

(SID) Foto: Imago