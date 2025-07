Nach Tod von Jota: Salah hat „Angst“ vor Liverpool-Rückkehr

Der ägyptische Fußballstar Mohamed Salah hat mit emotionalen Worten auf den Tod seines Liverpooler Teamkollegen Diogo Jota reagiert.

„Bis gestern hätte ich nicht gedacht, dass es etwas geben könnte, das mir Angst macht, nach der Pause nach Liverpool zurückzukehren“, schrieb der 33-Jährige am Freitag bei Instagram: „Mannschaftskameraden kommen und gehen, aber nicht auf diese Weise.“

Jota und sein Bruder André Silva, Profifußballer vom FC Penafiel, waren in der Nacht zu Donnerstag bei einem Autounfall in Spanien verstorben. Jota hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor anderthalb Wochen geheiratet hatte, und drei Kinder. Die Brüder sollen am Samstag beigesetzt werden.

„Es wird sehr schwer sein, zu akzeptieren, dass Diogo nicht mehr da sein wird, wenn wir zurückkehren“, schrieb Salah, der seit 2020 gemeinsam mit dem Portugiesen für die Reds gespielt hatte: „Meine Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern und natürlich seinen Eltern, die plötzlich ihre Kinder verloren haben.“

Medienberichten zufolge wurde die für die erste Gruppe an Spielern angesetzte Rückkehr auf das Trainingsgelände des englischen Meisters von Freitag auf Montag verschoben. „Diejenigen, die Diogo und seinem Bruder André nahe stehen, brauchen jede Unterstützung, die sie bekommen können“, so Salah: „Sie werden nie vergessen werden.“

(SID)/Bild: Imago