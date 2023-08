Nach tödlichem Unfall: Bis zu zehn Jahre Haft für Ex-NFL-Profi Ruggs

Als Verursacher eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge unter Alkoholeinfluss muss der frühere Footballprofi Henry Ruggs III bis zu zehn Jahre hinter Gitter. Das entschied ein Gericht im Clark County am Mittwoch. Nach drei Jahren kann Ruggs einen Antrag auf Bewährung stellen. Der 24-Jährige steht seit Mai unter Hausarrest.

Ruggs war im November 2021 in Las Vegas mit seinem Chevrolet in einen Toyota geprallt, der nach dem Zusammenstoß in Flammen aufging. Die Toyota-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle.

Laut Staatsanwaltschaft war Ruggs kurz vor dem Zusammenstoß mit 156 Meilen pro Stunde (rund 250 km/h) unterwegs. Sein Blutalkoholwert lag bei 1,61 Promille. Außerdem befand sich im Wagen eine geladene Waffe. Die Las Vegas Raiders entließen den Receiver wegen des Vorfalls.

(SID)/Bild: Imago