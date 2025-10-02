Nach Tormann-Patzer: Adamu rettet Freiburg-Remis in Bologna

Unentschieden gerettet, Sieg verschenkt: Nach einem Patzer von Torhüter Noah Atubolu hat der SC Freiburg in seinem zweiten Spiel in der Europa League einen weiteren „Dreier“ verpasst.

Dank eines von ÖFB-Angreifer Junior Adamu verwandelten Handelfmeters (57./nach Videobeweis) erreichte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster immerhin ein mehr als verdientes 1:1 (0:1) beim FC Bologna.

Riccardo Orsolini (29.) hatte den italienischen Pokalsieger zunächst in Führung gebracht, dabei machte Atubolo eine denkbar unglückliche Figur. Nach dem Ausgleich durch Adamu waren die Freiburger, die vor einer Woche gegen den FC Basel gewonnen hatten (2:1), überlegen und mehrfach nahe dran am Sieg, sie scheiterten aber immer wieder am Polen Lukasz Skorupski im Tor der Rossoblu.

Bei den Freiburgern stand neben Adamu mit Philipp Lienhart ein weiterer ÖFB-Teamspieler in der Startelf.

Alle Tore:

1:0 – Orsolini

1:1 – Adamu

