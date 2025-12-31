Nach Unentschieden gegen Wolves: Amorim bemängelt „fehlende Qualität“ bei Manchester United

Bruno Fernandes, Mason Mount and Kobbie Mainoo fehlten verletzt, Bryan Mbeumo (Kanada) und Amad Diallo (Elfenbeinküste) sind mit ihren Nationalmannschaften beim Afrika-Cup im Einsatz. Wolverhampton hatte zuvor zwölf Spiele nacheinander verloren, es war erst der dritte Punktgewinn im 19. Premier-League-Spiel.

„Uns fehlen eine Menge Spieler zur gleichen Zeit. Natürlich ist es etwas anderes, wenn Casemiro und (Manuel, d. Red) Ugarte im Mittelfeld spielen, als wenn man Kobbie Mainoo, Mason Mount oder Bruno hat – das ist normal“, sagte Amorim: „Wir müssen nur unsere Spieler zurückbekommen, dann wird das Spiel auch flüssiger laufen.“

ManUnited ist derzeit Sechster und hat 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal. Die Champions League ist aber noch in Reichweite, der FC Liverpool mit Florian Wirtz hat als Vierter nur zwei Punkte mehr und noch ein Spiel in der Hinterhand.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein starkes Team sein werden, sobald alle Spieler wieder fit und zurück sind. Daran habe ich keinen Zweifel“, sagte Amorim.

