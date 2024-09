Nach Untersuchung: Bayern gibt Kane-Update

Die Bayern haben ein offizielles Update zur Verletzung von Harry Kane abgegeben.

Der Star-Stürmer verletzte sich beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen nach einem Zweikampf mit Amine Adli am Knöchel und musste ausgewechselt worden. Am Sonntagmorgen haben die Bayern ein Update gegeben. Kane habe „einen schmerzhaften Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen. Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Sonntag ergaben eine positive Entwicklung. Kane wird weiter intensiv behandelt“, teilten die Münchner auf der Vereinsseite mit.

„Im ersten Moment war es wirklich sehr schmerzhaft und es war ärgerlich, die letzten fünf, zehn Minuten des Spiels zu verpassen“, betonte er bereits am Samstagabend in der Mixed Zone. Aber er sei ansonsten „okay“ und bereit für das Spiel bei Aston Villa (Mittwoch, ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass).

Ob es am Ende wirklich für einen Einsatz in der Königsklasse reicht, wird sich erst noch zeigen…

