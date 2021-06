Nach vergebener Großchance: Müller meldet sich mit emotionalem Post

Beim bitteren Achtelfinal-Aus gegen England (0:2) vergibt Thomas Müller in der Schlussphase die riesige Chance zum Ausgleich. Am frühen Mittwochmorgen meldet er sich mit einem emotionalen Instagram-Post zu Wort.

In der 81. Minute vergab Thomas Müller nach einem Spurt über das halbe Feld die Riesenchance zum Ausgleich. Allein vor England-Keeper Jordan Pickford flog der Ball letztlich Zentimeter am Tor vorbei. Wenig später sorgte Harry Kane auf der Gegenseite mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

Müller: “Tut mir verdammt weh”

“Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt. Für den du als Fußballer arbeitest, trainierst und lebst”, schrieb Müller und weiter: “Dieser Moment, wenn du es alleine in der Hand hast, deine Mannschaft in ein enges K.o.-Spiel zurückzubringen und eine ganze Fußballnation in Ekstase zu versetzen. Diese Möglichkeit zu bekommen und sie dann ungenutzt zu lassen, tut mir verdammt weh.”

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Thomas Müller (@esmuellert)

Vor allem aber schmerze es “wegen all der Deutschland-Fans da draußen, die während dieser EM trotz schwieriger Vorzeichen zu uns gehalten und uns unterstützt haben”, meinte Müller weiter. Bei ihnen bedankte er sich “für eure Unterstützung”.

Zu einer möglichen Zukunft in der Nationalelf schrieb Müller nichts. Der 31-Jährige war vom scheidenden Bundestrainer Joachim Löw zur EM nach über zweijähriger Auszeit zurückgeholt worden. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass dessen Nachfolger Hansi Flick mit ihm plant und Müller weitermachen wird.

