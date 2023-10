Nach Verhandlung: Sperre gegen Fagioli steht nach Sky-Infos fest

Nicolo Fagioli von Juventus Turin wird wohl eine längere Sperre absitzen müssen.

Wie unsere Kollegen von Sky Sport Italia berichten, hat der 22-jährige Mittelfeldspieler nach einer Verhandlung mit dem italienischen Verband einer siebenmonatigen Sperre zugestimmt. Fagioli ist die zentrale Figur im Wettskandal, der den italienischen Fußball erschüttert.

Neben Fagioli sollen weitere Jungstars der Azzurri unter Verdacht stehen, an illegalen Online-Sportwetten beteiligt gewesen zu sein. Kurz nach der Neuauflage des EM-Finales zwischen England und Italien sollen am Dienstagabend die Namen weiterer Fußballer genannt werden, die in den Skandal verwickelt sind.

Fagioli soll bei Sportwetten im Internet mehr als eine Million Euro verzockt haben. Angeblich wussten bei Juve mehrere Mitspieler über seine Probleme Bescheid.

ULTIM’ORA #SCOMMESSE

Si va verso i sette mesi di squalifica per #Fagioli: accordo raggiunto per il patteggiamento #SkySport — skysport (@SkySport) October 17, 2023

Laut Angaben von Sky Sport Italia fehlt nur noch die offizielle Verkündung der Sperre.

(Red.)

Bild: Imago