Nach Verletzung: Messi fehlt im All Star Game

Weltfußballer Lionel Messi wird das All Star Game der nordamerikanischen Profiliga MLS nach seiner Knöchelverletzung bei der Copa America erwartungsgemäß verpassen. Der 37 Jahre alte Argentinier wird von der Liga unter den Spielern geführt, die für das Duell mit den Topspielern der mexikanischen Liga MX in der Nacht auf Donnerstag (2.00 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

Messi hätte im Lower.com Field von Columbus sein All-Star-Debüt geben sollen. Der Superstar hat in seinen ersten zwölf Ligaspielen für Inter Miami zwölf Tore erzielt und 13 weitere vorbereitet – so schnell kam nie zuvor ein Profi in der MLS auf 25 Torbeteiligungen.

Messi hatte sich beim 1:0 n.V. mit Argentinien über Kolumbien im Copa-Endspiel ohne Gegnereinwirkung am rechten Knöchel verletzt. Seinem Klub fehlte er bereits in den vergangenen beiden Spielen gegen Toronto (3:1) und Chicago (2:1) in der vergangenen Woche. Miami liegt in der MLS nach 25 Spielen mit 16 Siegen und vier Niederlagen auf Rang eins der Eastern Conference.

