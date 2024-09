Nach verlorenem CL-Finale: Glückt Inter gegen City die Revanche?

In der Saison 2022/23 lebte der Traum vom Champions-League-Titel für den italienischen Meister bis zum Finale. Am 10.06.2023 standen sich der Hauptstadtclub und die englische Übermacht Manchester City gegenüber. In einem chancenreichen Spiel war es Rodri, der die Engländer zum Sieg schoss.

In einem sehr intensiv geführten Spiel gab es auf beiden Seiten zahlreiche Chancen zur Führung, ehe Rodri in der 68. Minute eine Unachtsamkeit in der Mailänder Abwehr eiskalt ausnutzte. Danach warf Inter alles nach vorne, blieb aber im Abschluss glücklos. Vor allem Stürmerstar Romelu Lukaku kam immer wieder in aussichtsreiche Positionen, konnte aber den Ausgleichstreffer nicht erzielen. So krönte sich am Ende der Klub von Pep Guardiola zum Champions-League-Sieger.

HIGHLIGHTS | Manchester City – Inter Mailand 1:0

Mehr als ein Jahr später hat das Team von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic nun die Chance, sich für die bittere Finalniederlage zu revanchieren und zum Auftakt der neuen Ligaphase die ersten drei Punkte in der UEFA Champions League einzufahren. Keine leichte Aufgabe, denn der englische Meister befindet sich nach drei Spieltagen in der Premier League mit dem Punktemaximum bereits früh in der Saison in absoluter Topform. Ob es den Mailändern gelingt, Manchester City zu ärgern, ist am kommenden Mittwoch ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen – im Stream mit dem Sky X-Traumpass.

Beitragsbild: Imago