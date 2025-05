Nach verlorenem EL-Finale: United-Superstar bietet Abschied an

Nach dem verlorenen Europa-League-Finale steht ein Transfer im Raum. Die Red Devils könnten viel Geld einnehmen, wenn sie den Portugiesen diesen Sommer verkaufen würden. Fernandes, der noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, zeigt sich verständnisvoll, obwohl er bleiben will.

Manchester United hat eine miserable Premier-League-Saison gespielt, steht einen Spieltag vor Schluss lediglich auf Platz 16. Nun verlor die Truppe von Trainer Ruben Amorim auch noch das Europa-League-Finale gegen den Ligarivalen Tottenham Hotspur (0:1). Die bittere Folge dieser Niederlage und der schlechten Liga-Saison: United ist in der kommenden Saison international nicht vertreten. Um die kommenden, finanziellen Verluste aufzufangen, könnte bald schon Kapitän Bruno Fernandes ganz oben auf der Transferliste der Red Devils stehen.

United sollte versuchen „einen der besten Spieler der Welt“ zu halten

Der 30-jährige Mittelfeldspieler war einer der wenigen Lichtblicke in einer miserablen Saison. Fernandes wurde kürzlich mit einem Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al Hilal in Verbindung gebracht. Amorim erklärte, dass man versuchen sollte, „einen der besten Spieler der Welt“ zu halten. Fernandes selbst hat auch gar nicht die Absicht, Manchester zu verlassen.

„Ich habe immer gesagt, dass ich hier sein werde, bis der Verein mir sagt, dass es Zeit ist zu gehen“, sagte Fernandes und fügte dann an. „Wenn der Verein der Meinung ist, dass es an der Zeit ist, sich zu trennen, weil er Geld verdienen will, dann ist das im Fußball eben manchmal so“, erklärte der Portugiese bei Sky Sport UK.

Fernandes zum vierten Mal zum Manchester-Spieler des Jahres gewählt

Fernandes kam im Januar 2020 von Sporting Lissabon zu Manchester United und wurde gerade zum vierten Mal zum Klub-Spieler des Jahres gewählt – ein gemeinsamer Rekord mit Cristiano Ronaldo und David de Gea.

In dieser Saison erzielte Fernandes in 35 Premier-League-Spielen insgesamt 18 Scorerpunkte (acht Tore, zehn Vorlagen). In der Europa League kam der portugiesische Nationalspieler auf sieben Tore und fünf Assists.

(skysport.de) Foto: Imago