Nach verpasstem WM-Ticket: Slowenien trennt sich von Kek

Nach der gescheiterten Qualifikation für die Fußball-WM 2026 sucht Slowenien einen neuen Nationaltrainer. Der Ende November ausgelaufene Vertrag mit Matjaz Kek wird nicht mehr verlängert, das gab der Verband NZS am Montag bekannt.

„Wir waren uns einig, dass es nach sieben Jahren sehr guter Zusammenarbeit, die mit der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 gekrönt wurde, an der Zeit ist, unsere gemeinsame Arbeit zu beenden“, hieß es in der Mitteilung. Kek hatte den Posten 2018 zum zweiten Mal übernommen. Auch von 2007 bis 2011 war der heute 64-Jährige Nationalcoach.

In der Qualifikationsgruppe B hatten die sieglosen Slowenen mit nur vier Punkten hinter der Schweiz (14) und dem Kosovo (11) abgeschlagen Platz drei belegt. 2024 war Kek mit seiner Mannschaft ins Achtelfinale der EM in Deutschland eingezogen.

(SID) / Artikelbild: Imago