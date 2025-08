Nach Vorsaison: Handl hat mit Austria „höhere Ziele“

In der Vorsaison kämpfte Austria Wien trotz schwieriger Bedingungen vorab bis zum Schluss um den Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga. Nun will sich FAK-Profi Johannes Handl mit seinem Team nicht bloß mit den Top sechs zufriedengeben. In der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis spricht er auch über die internationalen Ambitionen des Vereins.

„Wir haben noch keine offizielle Zielsetzung. Die haben wir letzte Saison aber auch erst nach der Punkteteilung bekommen. Am Anfang war das Ziel, über den Strich zu kommen. Das ist natürlich immer das Ziel. Aber aufgrund der letzten Saison haben wir Spieler schon höhere Ziele, die wir auch haben sollten, weil die Mannschaft eigentlich gleichgeblieben ist, beziehungsweise verstärkt wurde.“

Video-Podcast: DAB | Der Audiobeweis #261 mit Johannes Handl

Auch international will Handl mit der Austria möglichst lange vertreten bleiben: „Die Ligaphase der Conference League ist innerhalb der Mannschaft natürlich ein Ziel. Für mich als Spieler gibt’s sowieso nichts Schöneres, als alle drei bis vier Tage ein Spiel zu haben, weil man dann nicht so viel trainieren muss“, scherzt der FAK-Profi.

Handl über Europacup: „Wollen am Donnerstag ein Zeichen setzen“

Die Austria startete auch dank eines Kantersieges erfolgreich in die Europacup-Saison: „Dass es nicht leicht wird, haben wir von vornherein gewusst. Auch in Georgien war es aufgrund der Hitze nicht leicht, auch wenn das Ergebnis deutlich war. Wir wissen aber auch, dass es eine Herausforderung ist und nur durch Herausforderungen wird man besser.“

Als nächster Gegner wartet mit Banik Ostrava ein Team aus der tschechischen Liga auf den FAK: „Wir wollen am Donnerstag ein Zeichen setzen und wissen, dass wir gute Chancen haben, wenn wir zu 100 Prozent alles auf den Platz bringen.“

(Red.)

