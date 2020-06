Nach Werner-Transfer: Erster Chelsea-Stürmer vor Abflug

Timo Werner da, Pedro weg? Wie Sky Sport berichtet, wird sich der spanische Flügelflitzer zur neuen Saison der AS Rom anschließen.

Da der Vertrag des 32-Jährigen an der Stamford Bridge im Sommer ausläuft, müssen die Italiener keine Ablöse bezahlen. In fünf Jahren Premier League erzielte Pedro 43 Treffer für die Blues.

Pedro will join AS Roma as a free agent at the end of the season. Total agreement reached – he’s gonna leave Chelsea. Here we go! 🤝🇪🇸 #Roma #CFC #Chelsea #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2020