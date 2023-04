Nach Westwien-Rückzug: Kein HLA-Absteiger in dieser Saison

Nach einem ÖHB-Vorstandsbeschluss steht offiziell fest, dass es in dieser Saison nach dem angekündigten Rückzug von Westwien keinen Absteiger aus der Männer-Meisterliga der Handball-Liga Austria (HLA) geben wird. Das teilte die Liga am Ostermontag mit. Wie vorzugehen ist, wenn Mannschaften nicht mehr an einer Liga teilnehmen, obwohl sie sportlich dazu berechtigt wären, war in den Durchführungs- und Spielbestimmungen der HLA nicht geregelt. Diese Lücke wurde nun geschlossen.

Die Handballer der SG Westwien hatten vor nicht ganz drei Wochen erklärt, dass der Club aus finanziellen Gründen mit kommender Saison nicht mehr in der obersten Spielklasse vertreten sein werde. Das machte eine Überarbeitung der Durchführungsbestimmungen und einen Beschluss durch den ÖHB-Vorstand notwendig. Beides ist nun erfolgt, wobei der Beschluss ohne Gegenstimme zustande kam und auch für die Women ́s Handball Austria Gültigkeit hat. Punkto Aufstiegsfrage gibt es keine Änderung – nach wie vor gibt es einen Aufsteiger.

Die Situation um Westwien „hat sich niemand gewünscht. Umso mehr begrüßen wir als Liga, dass nun Klarheit für alle Vereine herrscht“, sagte HLA-Geschäftsführer Christoph Edelmüller. Der Fokus könne nun auf den Titelentscheidungen liegen, betonte er. Im Cup hat Westwien noch die Chance auf einen Titel zum Abschied. Das Halbfinale gegen Hard findet am 21. und 22. April statt.

(APA) / Bild: GEPA