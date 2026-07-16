Nach WM-Aus: Woltemade trainiert bei Werder

Nick Woltemade nutzt seinen WM-Urlaub zu einem Besuch in seiner Heimatstadt – und hält sich dort beim SV Werder Bremen fit.

Allerdings nicht bei den Bundesliga-Profis, sondern auf einem Nebenplatz mit den Co-Trainern der U19, wie die Deichstube berichtete. Werder und Woltemade zeigten Fotos der Einheit im Netz.

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Schwarzes Stirnband, schwarzes Shirt, schwarze DFB-Trainingshose, dazu einige Halskettchen und ein breites Lächeln – Woltemade zeigte sich in bester Laune. „Zuhause ist es doch am schönsten“, schrieb der Klub dazu und verriet: Woltemade werde „ein paar Tage“ mittrainieren: „Schön, dass du da bist!“

Bei der WM gehörte der England-Legionär von Newcastle United zu den Pechvögeln. In der WM-Qualifikation noch der Held, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Endrunde kaum mehr Verwendung für ihn. Erst im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) kam er von der Bank – und verschoss einen der deutschen Elfmeter, die das nächste Turnierdesaster besiegelten.